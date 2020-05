Hrdinovia a superhrdinovia, alebo Zo šestákových románov k blockbusterom, časť 1.: Zorro

Zorro, The Shadow, Batman..ich tvorcovia a ich putovanie zo stránok kníh a šestákových románov na filmovú a televíznu obrazovku.

Šestáková literatúra – čo to je?

Fakt, čo je to? Verím, že pri termíne “šestáková literatúra” sa u mládeže stretneme s tým klasickým “tupým” výrazom (bez urážky) v zmysle “to čo je?” Samozrejme, my, starší si výraz “šesták” budeme pamätať z klasickej slovenskej literatúry. Ale šestáková literatúra?

Obálka jedného z penny dreadfuls

Nuž, daný terminus technicus je pekým slovenským (až by som povedal, írečitým) prekladom anglického penny dreadfuls. Resp. amerikanizovaného pulp fiction (v skratke pulps).Nie, nemyslím Tarantinov film, hoci istá spojitosť so žánrom by sa dala vysledovať aj v ňom.

Šestáková literatúra predstavovala chudobného brata ušľachtilej literatúry, niečo ako trabant vedľa rollsu (uznávam, nie je to najšťastnejšie prirovnanie, ale nateraz postačí). Takže namiesto Shakespeara si čitatelia v týchto publikáciách čítali rôzne krváky, westernové dobrodružstvá, krimi príbehy, sci-fi...zdá sa vám to povedomé? Pripomeniem teda aj iný výraz – rodokaps. Teda ROmány DO KAPSy. Generácia šesťdesiatnikov (a starších) si bude daný žáner pamätať oveľa lepšie, nám, niekdajším pionierom, súdruhovia pripravovali krajšie zajtrajšky bez brakovej literatúry (pretože aj takto sa daný žáner označoval). Starší čitatelia si možno pamätajú vydávanie rodokapsov a šestákovej literatúry ešte pred rokom 1948 ale našťastie (a tu by bolo ozaj zaujímavé zistiť, komu vďačíme za to rozhodnutie) sa podarilo tieto príbehy “prepašovať” aj do sfér socialistickej literatúry, aj keď v trošku obmedzenej podobe.

Rodokaps v niekdajšom vydaní

Tak, ako sa po zmene režimu v roku 1948 z Rychlých Šípov stali Strážci (v pamätnom komiksovom seriáli v časopise ABC), tak sa aj z rodokapsov stali Dobrodružné Romány, v klasickej A4 brožovanej forme (až neskôr, po roku 1989 prešli na A5 formát, ale tu by som klamal, nepamätám, ako dlho v danom formáte pokračovali). Svojho času som bol vášnivým čitateľom týchto románov a nebol som sám. Ozaj, kto z vás má ešte stohy týchto publikácií doma?

Nešlo však o žiadnu novinku, tieto publikácie majú svoj pôvod vuž spomínaných“penny dreadfuls” viktoriánskej Británie 30. rokov 18. storočia, ktoré senzáciechtivej verejnosti prinášali pravidelné detektívne,horrorové príbehy a literárne prepisy skutočných udalostí (Jack Rozparovač, hovorí vám to niečo?). Na lacnom papieri tlačené publikácie stáli – uhádli ste –1 penny (odtiaľ pomenovanie). Ich derivátom boli populárne “dime novels” (a tieto sa už zhruba podobajú na vyššie spomínané Dobrodružné romány) a “pulps” (americké publikácie menšieho formátu,ktoré však už boli obsiahlejšie,zvyčajne 128-stranové, na porovnanie si predstavte moderný Reader’s Digest).

Pár z vydaní Dobrodružných Románov

Prečo sa vlastne tomuto žánru venujem? Nuž, možno si tohto faktu nie ste vedomí, ale mnohí superhrdinovia filmového plátna a televíznej obrazovky 21. storočia majú svoj pôvod práve v tejto literatúre.

A keďže dobrodružnú literatúru (samozrejme okrem iných žánrov) obľubujem, rád by som vás pozval na zoznámenie sa s niektorými so zabudnutých hrdinov a superhrdinov, za vznik ktorých vďačíme práve dnes zažltnutým stránkam týchto publikácií.

Zorro

Hoci Zorro nie je, samozrejme, žiaden superhrdina, vzhľadom na to, že toho roku uplynulo rovných sto rokov od uvedenia prvého filmu s týmto maskovaným hrdinom (viac nižšie), rozhodol som sa svoj úvod na tomto blogu venovať práve jemu.

Slovenské vydanie Zorrových príbehov z roku 1971

Slovenská verejnosť sa v obmedzenej forme mohla s týmto maskovaným hrdinom stretnúť aj počas socialistického obdobia, kedy komusi napadlo vo vydavateľstve Mladé Letá vydať 2 pekné knižky pod názvom Zorro (1971) a Zorro sa vracia (1971). Veľká vďaka dotyčnému alebo dotyčným. Síce ako autor uvedený Walt Disney, ten však autorom v skutočnosti nebol (ale treba povedať, že niektoré príbehy o Zorrovi vychádzali vo Walt Disney‘ s Magazine a Zorrov príbeh od Stevea Frazeea vyšiel v roku 1958 u Whitman Publishing Company pod názvom Walt Disney’s Zorro, preto sa tento zmätok dá ospravedlniť. Dnes je nám ľahko machrovať, no v roku 1971 nemali editori v Mladých Letách internet, aby si vedeli informácie overiť a ako mladý nadšený čitateľ som bol rád, že niečo také vôbec vyšlo (nie, že by som si bol v takom útlom veku vedomý toho, ako to s kultúrou v tých časoch chodilo). Nie, že by na tom záležalo, a taktiež to neprekáža.

Očkom do literatúry...

Barónka Orczy, autorka príbehov o Scarlet Pimpernel(ovi)

Skutočným tvorcom Zorra bol americký spisovateľ Johnston McCulley (1883 - 1958), ten však nebol prvým, kto do literatúry (a neskôr aj na filmové plátno) priniesol maskovaného hrdinu (resp. hrdinov, keďže McCulley má „na rováši“ stvorenie hneď niekoľkých obľúbených postáv,o ktorých tiež bude tuná zmienka o čosi neskôr). Postava Zorrabola pravdepodobne inšpirovaná postavou Sira Percyho Blakeneyho (pod prezývkou Scarlet Pimpernel), hlavnej postavy série románov anglickej barónky maďarského pôvodu Orczy (celým menom Emma Magdolna Rozália Mária Jozefa Borbála Orczy de Orci), ktorá do literatúry priniesla prvok hrdinu s tajnou identitou. Zorro?Samozrejme,okrem toho Batman,Spiderman a mnohoďalších(ale o tom potom neskôr).

Johnston McCulley (vpravo) s Guyom Williamsom, predstaviteľom Zorra v TV seriáli z produkcie Walt Disney Productions z roku 1957

Nenechajme sa však zviesť z cesty a poďme pekne späť k Zorrovi. Náš švihák sa po prvýkrát objavil v novele The Curse of Capistrano, ktorá bola publikovaná v v magazíne All-Story Weekly v období od 9. augusta do 6. septembra 1919 (pre tých, ktorí ovládajú angličtinu, príde vhod link na audio spracovanie),na konci ktorej dôjde k odhaleniu Zorrovej identity. Avšak po úspechu prvého nemého filmu s naším hrdinom, menovite The Mark of Zorro (1920) v hlavnej úlohe s Douglasom Fairbanksom však McCulley na základe dopytu priviedol maskovaného hrdinu späť – a rovnako tak aj jeho tajnú identitu. Len pre zaujímavosť, rovnaký postup sa uplatnil aj u obľúbeného akčného hrdinu Johna Ramba (ten, kto čítal knižné spracovanie vie, že Rambo na konci First Blood zomiera, ale doba si žiada hrdinov a tak sa vo filme objavuje prepracovaný záver, umožňujúci aj natočenie ďalších častí).

Samotný McCulley napísal ešte množstvo ďalších Zorrových príbehov, kompletné vydanie v 6 dieloch je k dostaniu prostredníctvom online predajcu Amazon. A to nie je rozhodne všetko, pretože ako to už býva, ďalšie dobrodružstvá Zorra pochádzajú z pera mnohých iných autorov. Nám, ktorí sme posadnutí kompletizáciou, želám veľa šťastia. :-)

(pokračovanie v ďalšej časti)